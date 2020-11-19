Окупанти на Донбасі поранили нашого військового

Наш захисник отримав вогнепальне осколкове поранення

Наш захисник отримав вогнепальне осколкове поранення

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У четвер, 19 листопада, на Донбасі збройні формування Російської Федерації один раз порушили мирні домовленості. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

Так, окупанти відкривали вогонь по українських позиціях поблизу Авдіївки. Ворожі обстріли були вчинені з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

В результаті обстрілу один український військовослужбовець був поранений. Він отримав вогнепальне осколкове поранення.

"Воїна оперативно доставили в медичний заклад, де йому надається належна медична допомога. Стан його здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що про цей інцидент було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр по контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 18 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. В районі населеного пункту Мар’їнка ворог застосував стрілецьку зброю.