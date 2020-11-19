Окупанти на Донбасі поранили нашого військового
У четвер, 19 листопада, на Донбасі збройні формування Російської Федерації один раз порушили мирні домовленості. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Як пише RegioNews, про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.
Так, окупанти відкривали вогонь по українських позиціях поблизу Авдіївки. Ворожі обстріли були вчинені з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.
В результаті обстрілу один український військовослужбовець був поранений. Він отримав вогнепальне осколкове поранення.
"Воїна оперативно доставили в медичний заклад, де йому надається належна медична допомога. Стан його здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.
При цьому повідомляється, що про цей інцидент було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр по контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Thursday, November 19, 2020
Нагадаємо, протягом минулої доби, 18 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. В районі населеного пункту Мар’їнка ворог застосував стрілецьку зброю.