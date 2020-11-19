11:13  19 листопада
Мер Івано-Франківська заявив, що у місті таки введуть карантин вихідного дня
12:56  19 листопада
У ДБР повідомили нові можливі причини масштабної пожежі на Луганщині
18:10  19 листопада
Окупанти на Донбасі поранили нашого військового
UA | RU
UA | RU
19 листопада 2020, 18:10 2

Окупанти на Донбасі поранили нашого військового

19 листопада 2020, 18:10 2
Читайте также на русском языке
Наш захисник отримав вогнепальне осколкове поранення
Наш захисник отримав вогнепальне осколкове поранення
Facebook
Читайте также
на русском языке

У четвер, 19 листопада, на Донбасі збройні формування Російської Федерації один раз порушили мирні домовленості. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

Так, окупанти відкривали вогонь по українських позиціях поблизу Авдіївки. Ворожі обстріли були вчинені з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

В результаті обстрілу один український військовослужбовець був поранений. Він отримав вогнепальне осколкове поранення.

"Воїна оперативно доставили в медичний заклад, де йому надається належна медична допомога. Стан його здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що про цей інцидент було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр по контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Thursday, November 19, 2020

Нагадаємо, протягом минулої доби, 18 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. В районі населеного пункту Мар’їнка ворог застосував стрілецьку зброю.

Донбас війна ОБСЄ обстріли поранення
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Химерні альянси Слов'янська: Лях, Придворов і фактор Штепи
Вілкул знявся: як на "малій батьківщині" Зеленського підфартило ахметівському "слузі"
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »