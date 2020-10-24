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24 октября 2020, 17:31 3

В "красной" карантинной зоне разрешили работу кинотеатров, - министр

24 октября 2020, 17:31 3
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Рixabay
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Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций дала разрешение на работу кинотеатров в «красной» зоне карантина.

Об этом сообщил Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает RegioNews.

"Кинотеатрам разрешено работать в "красной" зоне карантина. Теперь у нас, как и во многих странах Европы. Посетители смогут чувствовать себя безопасно: маски, кондиционирования, рассадка через кресло -50% зала", - отметил Ткаченко.

По его словам, соответствующее решение Госкомиссия приняла по инициативе Министерства культуры и информационной политики.

Министр добавил, что сейчас МКІП изучает и анализирует ситуацию относительно дальнейшей работы учреждений культуры в красных зонах – в первую очередь театров и музеев.

"Это позволит зрителям получить "свежий глоток воздуха" от новых фильмов или спектаклей и позволит выжить культурным институциям в период карантина", - подчеркнул он.

Напомним, 23 октября в Украине обновили карантинные зоны.

Украина министр кинотеатры культура зона
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