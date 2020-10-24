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24 жовтня 2020, 17:31 3

У "червоній" карантинній зоні дозволили роботу кінотеатрів, - міністр

24 жовтня 2020, 17:31 3
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Розсаджування людей відбуватиметься через крісло
Рixabay
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Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дала дозвіл на роботу кінотеатрів у «червоній» зоні карантину.

Про це повідомив у Facebook міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає RegioNews.

"Кінотеатрам дозволено працювати у "червоній" зоні карантину. Тепер у нас, як і в багатьох країнах Європи. Відвідувачі зможуть відчувати себе безпечно: маски, кондиціювання, розсадка через крісло -50% залу", - зазначив Ткаченко.

За його словами, відповідне рішення Держкомісія ухвалила за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики.

Міністр додав, що зараз МКІП вивчає та аналізує ситуацію щодо подальшої роботи закладів культури в червоних зонах – в першу чергу театрів та музеїв.

"Це дасть змогу глядачам отримати "свіжий ковток повітря" від нових фільмів чи вистав та дозволить вижити культурним інституціям в період карантину", - наголосив він.

Нагадаємо, 23 жовтня в Україні оновили карантинні зони.

Україна міністр кінотеатри культура зона
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