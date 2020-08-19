Степанов отправился инспектировать больницы и медуниверситет на Донбассе

Глава Минздрава хочет своими глазами увидеть проблемы врачей и пациентов

Глава Минздрава хочет своими глазами увидеть проблемы врачей и пациентов

Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов осуществит рабочую поездку в Славянск и Краматорск Донецкой области, где посетит медицинский университет и проверит больницу.

Как пишет RegioNews, об этом он сообщил на брифинге 19 августа.

"Я нахожусь в городе Мерефа Харьковской области, направляюсь на восток в командировку в Слав'янская и Краматорска. У меня там очень насыщенная программа. Я хочу посетить Донецкий медицинский университет, больницы в городе Краматорск и в городе Славянск. Увидеть те проблемы, с которыми они сталкиваются, найти пути решения проблемных вопросов. Это все лежит в нашей плоскости относительно реформирования системы здравоохранения", – сказал Степанов.

По его словам, чтобы реформировать и создавать правильную медицину, надо воочию видеть и понимать проблемы как врачей, так и пациентов.

Ранее Степанов заявил, что украинские больницы могут принять более 30 тысяч больных COVID-19.