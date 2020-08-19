Степанов подався інспектувати лікарні й медуніверситет на Донбасі

Глава МОЗ хоче на власні очі побачити проблеми лікарів і пацієнтів

Глава МОЗ хоче на власні очі побачити проблеми лікарів і пацієнтів

Фото з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов здійснить робочу поїздку до Слов'янська та Краматорська Донецької області, де відвідає медичний університет та перевірить лікарні.

Як пише RegioNews, про це він повідомив на брифінгу 19 серпня.

"Я перебуваю в місті Мерефа Харківської області, прямую на схід у відрядження до Слов'янська та Краматорська. У мене там дуже насичена програма. Я хочу відвідати Донецький медичний університет, лікарні в місті Краматорськ та в місті Слов'янськ. Побачити ті проблеми, з якими вони стикаються, знайти шляхи розв'язання проблемних питань. Це все лежить в нашій площині щодо реформування системи охорони здоров'я", – сказав Степанов.

За його словами, щоб реформувати і створювати правильну медицину, треба на власні очі бачити та розуміти проблеми як лікарів, так і пацієнтів.

Раніше Степанов заявив, що українські лікарні можуть прийняти понад 30 тисяч хворих COVID-19.