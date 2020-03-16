На Ровенщине обезвредили стокилограммовую авиабомбу

Спецназ ДСНС уничтожил 100-килограммовую немецкую авиационную бомбу времен Второй мировой. Ее обнаружили на поле вблизи местного предприятия в селе Белев Ровенского района

Спецназ ДСНС уничтожил 100-килограммовую немецкую авиационную бомбу времен Второй мировой. Ее обнаружили на поле вблизи местного предприятия в селе Белев Ровенского района

Как сообщил пресс-секретарь Службы спасения Дмитрий Мельник, бомба находилась в боевой готовности, пишет RegioNews со ссылкой на издание Все Ровно.

Количество тротила внутри - 600 граммов. Если бы она сдетонировала - радиус поражения составил бы километра. Впрочем, угрозы населенным пунктам бомба не несла - расстояние до ближайшей деревни составляет более 2 километров. Зато могли пострадать работники предприятия и техника, которые там работали.

Бомбу уничтожили в специально отведенном месте.