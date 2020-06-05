Призыв в армию для выпускников школ отсрочат - МОН

Весенняя призывная кампания 2020 года в Украине сместилась на лето

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Весенняя призывная кампания 2020 года в Украине сместилась на лето

Исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий заявила, что призывная кампания в этом году для выпускников школ и учреждений высшего образования начнется позже из-за пандемии коронавируса и введенного по этой причине карантина.

Об этом она сообщила в эфире Hromadske, передает RegioNews.

Мы говорили с коллегами из Минобороны для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончил (вуз), или выпускники (школ), которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию", - сообщила Мандзий.

Она подчеркнула, что на сайте Минобороны опубликовали информацию о том, что призовным комиссиям поручили учесть эти обстоятельства.

Напомним, в Украине на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников на призывные участки и областные сборные пункты.

Также в январе президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения призывов на срочную военную службу в 2020 году, в котором возраст призывников снижен до 18 лет.