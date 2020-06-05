Призыв в армию для выпускников школ отсрочат - МОН
Исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий заявила, что призывная кампания в этом году для выпускников школ и учреждений высшего образования начнется позже из-за пандемии коронавируса и введенного по этой причине карантина.
Об этом она сообщила в эфире Hromadske, передает RegioNews.
Мы говорили с коллегами из Минобороны для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончил (вуз), или выпускники (школ), которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию", - сообщила Мандзий.
Она подчеркнула, что на сайте Минобороны опубликовали информацию о том, что призовным комиссиям поручили учесть эти обстоятельства.
Напомним, в Украине на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников на призывные участки и областные сборные пункты.
Также в январе президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения призывов на срочную военную службу в 2020 году, в котором возраст призывников снижен до 18 лет.
- 13:41 05 июня Следственный эксперимент по делу Маркива доказывает его полную невиновность - Аваков
- 13:38 05 июня В Киеве снова протестуют вкладчики "Аркады" (ТРАНСЛЯЦИЯ)
- 13:20 05 июня Один из участников акции за отставку Авакова пытался совершить самосожжение
- 13:12 05 июня Рейтинг президентов: социологи показали, кого украинцы хотят видеть главой государства
- 13:04 05 июня Олег Ляшко: Влада затягивает назначение довыборов, потому что боится проиграть
- 12:41 05 июня В "Слуге народа" рассказали о новых главах областных организаций партии
- 21:57 04 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 01 июня Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
- 13:00 29 мая Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
- 13:00 04 июня Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
- 12:32 03 июня "Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак
- 11:53 01 июня "Мыши съели": в госрезерве недосчитались 2700 вагонов зерна