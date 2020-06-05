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05 червня 2020, 10:21 15

Призовну кампанію в армію для випускників шкіл відстрочать - МОН

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05 червня 2020, 10:21 15
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Весняна призовна кампанія 2020 року в Україні змістилася на літо
Фото: з відкритих джерел
Весняна призовна кампанія 2020 року в Україні змістилася на літо

Виконуюча обов'язки міністра освіти і науки України Любомира Мандзій заявила, що призовна кампанія в цьому році для випускників шкіл та закладів вищої освіти розпочнеться пізніше через пандемію коронавіруса і введеного з цієї причини карантину.

Про це вона повідомила в ефірі Hromadske, передає RegioNews.

Ми говорили з колегами з Міноборони для того, щоб не допустити таких випадків, коли не закінчив (ВНЗ), або випускники (шкіл), яким 18 років вже в липні, коли ще немає результатів ЗНО і ще не розпочалася вступна кампанія, щоб їх не закликали в армію", - повідомила Мандзій.

Вона підкреслила, що на сайті Міноборони опублікували інформацію про те, що призивним комісіям доручено врахувати ці обставини.

Нагадаємо, в Україні на час дії карантину припинені заходи призову громадян на строкову військову службу, пов'язані з викликом призовників на призовні дільниці та обласні збірні пункти.

Також у січні президент Володимир Зеленський підписав указ про строки проведення закликів на строкову військову службу в 2020 році, в якому вік призовників знижений до 18 років.


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