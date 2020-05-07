В Харькове неизвестные облили краской памятник Героям Небесной сотни
Полицейские пытаются найти вандалов
Полицейские пытаются найти вандалов
В Харькове полицейские устанавливают обстоятельства повреждения постамента на площади Героев Небесной сотни.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Сообщение о том, что на майдане Героев Небесной сотни неизвестные облили белой краской постамент, поступило в полицию 7 мая в 10:36.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции.
Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к событию.
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