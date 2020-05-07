В Харькове неизвестные облили краской памятник Героям Небесной сотни

Полицейские пытаются найти вандалов

Фото: полиция

Полицейские пытаются найти вандалов

В Харькове полицейские устанавливают обстоятельства повреждения постамента на площади Героев Небесной сотни.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Сообщение о том, что на майдане Героев Небесной сотни неизвестные облили белой краской постамент, поступило в полицию 7 мая в 10:36.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции.

Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к событию.