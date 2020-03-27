ЕС требует расследовать пытки украинских заложников в ОРДЛО

Европейский Союз осуждает преступления против человечности, которые совершаются во временно неподконтрольных правительству Украины в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, и призывает к немедленному и широкому их расследованию

Фото: crimea-news.info

Европейский Союз осуждает преступления против человечности, которые совершаются во временно неподконтрольных правительству Украины в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, и призывает к немедленному и широкому их расследованию

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на заявление представителя по иностранным делам и политике безопасности Европейской службы внешних дел Петера Стано.

По его словам, недавний доклад Офиса высокого комиссара ООН по правам человека (OHCHR) подтверждает продолжение на Востоке Украины практики незаконных задержаний людей, пыток и жестокого обращения с арестованными.

"Все стороны должны соблюдать обязательства по соблюдению прав человека и гуманитарное законодательство. В частности, в докладе подтверждается постоянная практика незаконных арестов в так называемых "ЛНР" и "ДНР", которые часто заканчиваются насильственным исчезновением, пытками и притеснениями", - говорится в документе.

Также в Евросоюзе подчеркнули, что такой практике и безнаказанности должен быть положен конец, а показания бывших заключенных относительно условий их содержания, которые приводятся в докладе OHCHR, ужасают. Поэтому ЕС ожидает немедленного и широкого расследования зафиксированных нарушений прав человека.

"В этих условиях независимые международные наблюдатели, такие как сотрудники Международного комитета Красного Креста и Офиса высокого комиссара ООН по правам человека, должны получить гарантированный и беспрепятственный доступ ко всем задержанным и местам их заключения. В этом контексте ЕС ожидает, что Россия использует свое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью достижения устойчивого и мирного политического урегулирования конфликта на Востоке Украины", - добавил Стано.

В то же время, Евросоюз подтвердил полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Напомним, ранее Генпрокуратура Украины представила в Гааге доказательства преступлений России в Крыму и на Донбассе.