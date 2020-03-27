ЄС вимагає розслідувати тортури українських заручників у ОРДЛО

Європейський Союз засуджує злочини проти людяності, що вчиняються в тимчасово не підконтрольних уряду України окремих районах Луганської та Донецької областей, та закликає до негайного та широкого їх розслідування

Фото: crimea-news.info

Європейський Союз засуджує злочини проти людяності, що вчиняються в тимчасово не підконтрольних уряду України окремих районах Луганської та Донецької областей, та закликає до негайного та широкого їх розслідування

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на заяву речника із закордонних справ і політики безпеки Європейської служби зовнішніх справ Петера Стано. За його словами, нещодавня доповідь Офісу високого комісара ООН з прав людини (OHCHR) підтверджує продовження на Сході України практики незаконних затримань людей, тортур та жорстокого поводження з заарештованими. "Всі сторони мають поважати зобов’язання щодо дотримання прав людини та гуманітарне законодавство. Зокрема, у доповіді підтверджується постійна практика незаконних арештів у так званих "ЛНР" та "ДНР", які часто завершуються насильницьким зникненням, тортурами та утисками", - йдеться у документі. Також у Євросоюзі наголосили, що такій практиці та безкарності має бути покладено край, а свідчення колишніх ув’язнених щодо умов їхнього утримання, які наводяться у доповіді OHCHR, жахають. Тому ЄС очікує негайного та широкого розслідування зафіксованих порушень прав людини. "В цих умовах незалежні міжнародні спостерігачі, такі як співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста та Офісу високого комісара ООН з прав людини, мають отримати гарантований та безперешкодний доступ до всіх затриманих та місць їхнього ув’язнення. У цьому контексті ЄС очікує, що Росія використає свій вплив на підтримувані нею збройні формування з метою досягнення сталого та мирного політичного врегулювання конфлікту на Сході України", - додав Стано. Водночас, Євросоюз підтвердив повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Нагадаємо, раніше Генпрокуратура України надала Гаазькому суду докази злочинів Росії в Криму і на Донбасі.

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