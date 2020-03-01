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01 марта 2020, 13:28 7

Глава Офиса Зеленского обговорил в Минске обмен пленными з российским "куратором" Козаком

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01 марта 2020, 13:28 7
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Руководитель офиса Президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком
Фото: Офис президента Украины
Руководитель офиса Президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента Украины.

Известно, что в переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций.

Стороны говорили о взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о чем лидеры "Нормандской четверки" договорились во время встречи в Париже в декабре 2019 года.

Ермак также сообщил о намерении провести следующий трек обмена в марте. Участники встречи заявили о необходимости продолжения переговоров для полного выполнение договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандском формате.


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