12:08  03 марта
"Слуги" захотели уволить директора НАБУ
11:53  03 марта
Ситуация в Новых Санжарах: Скалецкая вовсю играет в тенис с эвакуированными
10:17  03 марта
Украина собирает заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Крыму
UA | RU
UA | RU
02 марта 2020, 12:56 6

МОЗ проверяет подозрение коронавируса у троих иностранцев и одного черновчанина

Читайте також
українською мовою
02 марта 2020, 12:56 6
Читайте також українською мовою
В Украине не зафиксировали ни одного случая коронавирусной болезни, однако есть четыре подозрения: три у иностранцев в столице и еще одно – в Черновцах. Там коронавирус подозревают у человека, который вернулся из Италии
В Украине не зафиксировали ни одного случая коронавирусной болезни, однако есть четыре подозрения: три у иностранцев в столице и еще одно – в Черновцах. Там коронавирус подозревают у человека, который вернулся из Италии

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в понедельник, 2 марта, пишет Сегодня, передает RegioNews

По словам заместителя министра, в целом в Украине не зафиксировали ни одного случая коронавирусной болезни, однако есть четыре подозрения: три у иностранных туристов в столице и еще одно – в Черновцах. Там коронавирус подозревают у человека, который вернулся из Италии.

"Начато исследование еще по четырем подозрениям. Три из них – из города Киева, одно – из Черновицкой области. В городе Киеве это подозрение зафиксировано у иностранцев, которые пребывали на территории Украины. В Черновцах – это человек, вернувшийся из Италии", - сказал Ляшко.


коронавірус
В Тернопольской области у ребенка, который вернулся из Испании, коронавирус не обнаружили
02 марта 2020, 11:08
Пребывающих в Новых Санжарах на карантине могут отпустить домой в следующий четверг
29 февраля 2020, 17:11
В Черновцах госпитализировали еще одного больного с подозрением на коронавирус
29 февраля 2020, 15:40
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Последние Популярные
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Виктор Таран
Все блоги »
Корпорация Зе. Помешают ли "собаки и дороги" взять "Слугам народа" местные советы в Николаевской области
03 марта 2020, 10:17
Недвижимый магнат. Как Гройсман скупает Винницу
02 марта 2020, 08:59
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »