МОЗ проверяет подозрение коронавируса у троих иностранцев и одного черновчанина

В Украине не зафиксировали ни одного случая коронавирусной болезни, однако есть четыре подозрения: три у иностранцев в столице и еще одно – в Черновцах. Там коронавирус подозревают у человека, который вернулся из Италии

В Украине не зафиксировали ни одного случая коронавирусной болезни, однако есть четыре подозрения: три у иностранцев в столице и еще одно – в Черновцах. Там коронавирус подозревают у человека, который вернулся из Италии

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в понедельник, 2 марта, пишет Сегодня, передает RegioNews По словам заместителя министра, в целом в Украине не зафиксировали ни одного случая коронавирусной болезни, однако есть четыре подозрения: три у иностранных туристов в столице и еще одно – в Черновцах. Там коронавирус подозревают у человека, который вернулся из Италии. "Начато исследование еще по четырем подозрениям. Три из них – из города Киева, одно – из Черновицкой области. В городе Киеве это подозрение зафиксировано у иностранцев, которые пребывали на территории Украины. В Черновцах – это человек, вернувшийся из Италии", - сказал Ляшко.

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