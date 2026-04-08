08 апреля 2026, 17:29

В Тернопольском ТЦК прокомментировали инцидент с избиением гражданского

08 апреля 2026, 17:29
иллюстративное фото: из открытых источников
В ведомстве заявили, что мужчина получил травмы во время проверки документов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский областной ТЦК и СП.

Отмечается, что 8 апреля 2026 во время проведения мероприятий оповещения общей группой был остановлен гражданин для проверки военно-учетных документов. Во время общения мужчина начал вести себя агрессивно, применил газовый баллончик в отношении военнослужащих и пытался скрыться. В ходе бегства он потерял равновесие и получил травму. Военнослужащие предложили оказать медицинскую помощь, однако он от нее отказался.

Также в ТЦК заявили, что мужчина находился в СОЧ.

"Руководством областного ТЦК и СП инициирована проверка обстоятельств происшествия. Сейчас идет служебное расследование", – говорится в сообщении.

По данному факту ГУНП в Тернопольской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали о том, что в Тернополе работники ТЦК избили в кровь гражданскую. Об этом сообщили очевидцы.

