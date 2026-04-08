08 апреля 2026, 15:41

В Тернополе работники ТЦК избили в кровь гражданского

08 апреля 2026, 15:41
иллюстративное фото: из открытых источников
Событие произошло в областном центре на улице Сахарова. Очевидцы говорят, что мужчину избили представители ТЦК и СП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "20 хвилин".

По словам очевидцев, мужчину избили представители ТЦК, у него вроде бы перелом ноги и многочисленные ушибы.

По информации собственных источников, в Тернополь снова заехали из другой области для проведения мобилизационных мероприятий. В полиции комментариев пока не дают.

В ТЦК традиционно все обращения и запросы журналистов игнорируют, в нарушение закона о доступе к публичной информации.

Как сообщалось, в Тернополе мужчина бросил в ТЦК "коктейль Молотова" и угрожал физической расправой. Позже его задержали спецназовцы.

видео Тернополь Тернопольская область мобилизация ТЦК бусификация
В Тернополе мужчину подозревают в изнасиловании 14-летнего подростка
08 апреля 2026, 10:51
В Тернопольской области посреди дня трагически погибла пенсионерка
06 апреля 2026, 14:59
Более 200 кг наркотиков: в Тернопольской области ликвидировали организованную наркогруппу
06 апреля 2026, 10:29
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Офицеру, который организовал фиктивную службу депутата Днепропетровского облсовета, грозит до 10 лет заключения
08 апреля 2026, 16:39
В водоеме Черкасской области обнаружили тело женщины
08 апреля 2026, 16:28
В Киеве агент РФ готовил покушение на одного из руководителей Федерации работодателей Украины
08 апреля 2026, 16:15
В Укрэнерго предупредили о дополнительных отключениях света
08 апреля 2026, 15:50
В Киеве прямо на участке лесного фонда организовали бизнес: прокуратура начала расследование
08 апреля 2026, 15:45
ОРВИ и COVID-19: 115 тыс. украинцев заболели на прошлой неделе
08 апреля 2026, 14:40
12 тысяч "зелеными" за путешествие по реке: на Буковине пограничники поймали ухилянтов с лодкой
08 апреля 2026, 14:25
Квартира за $400 000, часть ЖК и элитные авто: как живет семья судьи из Мукачево
08 апреля 2026, 14:20
Слова поддержки: во Франковске появился ящик для писем тем, кто в плену
08 апреля 2026, 13:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Игорь Луценко
Валерий Пекар
Виктор Шлинчак
Все блоги »