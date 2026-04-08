В Тернополе работники ТЦК избили в кровь гражданского

Событие произошло в областном центре на улице Сахарова. Очевидцы говорят, что мужчину избили представители ТЦК и СП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "20 хвилин".

По словам очевидцев, мужчину избили представители ТЦК, у него вроде бы перелом ноги и многочисленные ушибы.

По информации собственных источников, в Тернополь снова заехали из другой области для проведения мобилизационных мероприятий. В полиции комментариев пока не дают.

В ТЦК традиционно все обращения и запросы журналистов игнорируют, в нарушение закона о доступе к публичной информации.

Как сообщалось, в Тернополе мужчина бросил в ТЦК "коктейль Молотова" и угрожал физической расправой. Позже его задержали спецназовцы.