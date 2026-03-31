Правоохоронці оголосили підозру підприємцю, який організував незаконне виготовлення та збут сурогатного алкоголю

Чоловік орендував склади у Тернополі, де налагодив повний цикл виробництва контрафакту. Готову продукцію розливали у пластикову тару по 5 та 10 літрів, пакування "бег-ін-бокс", а також у скляні пляшки під виглядом відомих світових брендів.

Алкоголь продавали великими партіями по всій Україні через налагоджені канали збуту, інтернет-платформи та месенджери.

Під час обшуків правоохоронці вилучили великі об’єми етилового спирту, готові суміші для виготовлення фальсифікату та значні партії напоїв, які вже були розлиті у тару та підготовлені до продажу.

Також правоохоронці вилучили промислове обладнання, велику кількість етикеток відомих марок, "чорнову" бухгалтерію, телефони та комп’ютерну техніку.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 28 КК України (незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Слідство триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до виробництва фальсифікату.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили масштабну схему збуту фальшивого пального. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 13 млн грн готівки.