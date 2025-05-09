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09 травня 2025, 17:56

Підземне відкриття: на Тернопільщині знайшли нову печеру

09 травня 2025, 17:56
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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На Тернопільщині під час експедиції Київського спелеологічного клубу виявлено нову підземну печеру, яка за своїми масштабами та формою отримала символічну назву "Гранд каньйон"

Про це повідомив український спелеолог Юрій Касьян, передає RegioNews.

"Нова печера на Тернопільщині знайдена під час експедиції Київського спелеологічного клубу! Печера за її об'ємами та морфологією отримала назву Гранд каньйон", — зазначив дослідник.

Науковці спустилися в підземелля, дослідили його структуру і зафільмували перші відео з глибин нової природної пам'ятки.

Зазначається, що печера розташована неподалік від уже відомої Опільської печери — об'єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Вона знаходиться на території Нараївської сільської ради, у Тернопільському районі.

Як відомо, на Тернопільщині розташована унікальна система печер і серед них найбільша у світі гіпсова печера"Оптимістична".

Довідка: Оптимістична — гіпсова печера в Тернопільській області України; геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення. Розташована в межах Чортківського району, на південний захід від села Королівка, в лісовому урочищі "Королівка".

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вчені експедиція Тернопільська область печера Гранд каньон
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