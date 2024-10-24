В Полтаве спасатели доставали автомобиль из водоема

фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Автомобиль попал в водоем по улице Новаторской. Спасатели, прибывшие на вызов, с помощью специального оборудования и техники достали легковушку из воды.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, вечером 18 октября на трассе на Днепропетровщине легковушка Mitsubishi врезалась в стелу, ее часть упала на авто. Водитель погиб.