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В еще одной области обнаружили COVID-штамм "Дельта"
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05 августа 2021, 15:59 1296

В еще одной области обнаружили COVID-штамм "Дельта"

05 августа 2021, 15:59 1296
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Рixabay
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В Тернопольской области подтвердили случаи заражения штаммом коронавируса "Дельта"

Как сообщила главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук, таких больных более 50, пишет RegioNews.

Как рассказала Чайчук, с середины июля заболеваемость в области выросла почти втрое, что настораживает медиков. Кроме того, вирус начал поражать все больше молодых людей, что может быть связано с "Дельтой".

"Мы мониторили ситуацию в области. Мы проверили 94 пробы и выделили 52 положительных образца (на штамм "Дельта" - ред.). Передали в референс лаборатории Центра общественного здоровья и получили подтверждение по всем. Мы сегодня говорим, что штамм "Дельта" в области есть", - сказала она.

Большинство этих людей вернулось из-за рубежа, в частности из России и Британии.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, сколько украинцев подцепили штамм "Дельта".

коронавирус Украина карантин штамм Дельта

 
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