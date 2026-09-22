На Сумщине в результате вражеских ударов получили ранения четыре человека
За сутки российские войска совершили 29 обстрелов 24 населенных пунктов Сумской области. Всего зафиксировано 56 ударов из разных видов вооружения – КАБов, ударных БпЛА, минометов, артиллерии и FPV-дронов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В Белопольской громаде в результате попадания вражеского дрона ранения получил 48-летний мужчина.
В Сумской громаде за медпомощью обратился 25-летний мужчина, получивший травмы во время удара КАБов 20 сентября.
Также в Сумской громаде помощь врачей понадобилась 15-летнему парню, травмированному из-за вражеского авиаудара 18 сентября.
В Середино-Будской громаде в больницу обратился 60-летний мужчина, который был ранен 20 сентября в результате минометных обстрелов.
Правоохранители фиксировали последствия вражеских обстрелов.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 887 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских ударов погиб один человек, еще девять получили ранения.