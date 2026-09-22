Удар РФ по Николаевщине: погиб 3-летний мальчик, четверо мужчин ранены

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Российские войска за прошедшие сутки и ночью 22 сентября атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа Shahed

Об этом сообщила Николаевская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в Вознесенском районе в результате атаки погиб трехлетний мальчик.

В Баштанском районе ранения получили четверо мужчин в возрасте 21, 26, 33 и 37 лет. Трое пострадавших госпитализированы, еще один человек будет лечиться амбулаторно.

По состоянию на утро 21-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, еще один – в стабильно тяжелом, третий – в стабильном.

Напомним, в течение суток российские войска совершили 29 обстрелов 24 населенных пунктов Сумской области. В общем зафиксировано 56 ударов из разных видов вооружения – КАБов, ударных БпЛА, минометов, артиллерии и FPV-дронов.