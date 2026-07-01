Сумщина розширює перелік територій бойових дій

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До переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, додатково включено 7 громад Сумщини

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews .

"Для жителів прикордонних територій це важливе рішення, адже саме цей статус є підставою для отримання низки державних гарантій, соціальної підтримки та застосування окремих механізмів допомоги громадам, які постраждали від війни”, - кажуть в ОВА.

За рішенням профільної Комісії від 14 травня до Переліку внесено:

Бездрицьку

Миколаївську селищну

Нижньосироватську

Путивльську

Садівську громади

За результатами засідання Комісії від 22 червня включено ще дві громади:

Березівську

Боромлянську

Нагадаємо, що у Чернігівській області почалась нова хвиля евакуації. Місцева влада назвала список селищ.