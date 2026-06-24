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Под суд отправили фигуранта, обвиняемого в организации схемы незаконной переправки военнообязанных за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

По данным следствия, 34-летний мужчина уверял клиентов, что имеет связи в соответствующих учреждениях и может помочь получить статус непригодного к военной службе, исключение из военного учета и последующий выезд из Украины.

За свои услуги он потребовал 11 тысяч долларов с человека. Правоохранители задержали мужчину при попытке доставить до границы пятерых военнообязанных.

Обвинительный акт направлен в суд. Мужчине инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через госграницу и злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Фигуранту грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Винницкой области двое братьев из Харькова пытались бежать за границу через Днестр на акваскутерах. Реализовать замысел мужчинам не удалось.