Фото: ДПСУ

Під суд відправили ділка, якого обвинувачують в організації схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

За даними слідства, 34-річний чоловік запевняв клієнтів, що має зв’язки у відповідних установах і може допомогти отримати статус непридатного до військової служби, виключення з військового обліку та подальший виїзд з України.

За свої послуги він вимагав 11 тисяч доларів з людини. Правоохоронці затримали чоловіка під час спроби доставити до кордону п’ятьох військовозобов’язаних.

Наразі обвинувальний акт скерували до суду. Чоловіку інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через держкордон та зловживання впливом (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Фігуранту загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині двоє братів із Харкова намагалися втекти за кордон через Дністер на акваскутерах. Реалізувати задум чоловікам не вдалося.