За прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 45 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили две многоэтажки и шесть частных домов.

Также оккупанты повредили сотовую башню, производственную мастерскую, частные гараж и автомобили.

Из-за российских атак получили ранения 10 человек.

Напомним, российские войска продолжают массированно терроризировать Днепропетровскую область. Ночью и утром 21 мая враг совершил 15 атак, применив для ударов артиллерию, ударные беспилотники и управляемые авиабомбы.