11 мая 2026, 11:33

На Сумщині 15-летний мотоциклист сбил 79-летнюю велосипедистку

Фото: Национальная полиция
В Шостке 15-летний парень на мотоцикле травмировал пожилую велосипедистку. Правоохранители открыли уголовное производство

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло на улице Бульварной.

По предварительным данным правоохранителей, несовершеннолетний управлял мотоциклом Shineray и совершил наезд на 79-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде в попутном направлении.

В результате аварии женщина получила телесные повреждения средней степени тяжести и была госпитализирована. Самому мотоциклисту медики оказали помощь без госпитализации.

Транспортные средства изъяли и поместили на площадку временного хранения.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, на Волыне двое юношей на мотоцикле врезались в дерево. В селе Выдерта 18-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травм водитель и 17-летний пассажир погибли на месте.

