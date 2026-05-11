На Сумщині 15-летний мотоциклист сбил 79-летнюю велосипедистку
В Шостке 15-летний парень на мотоцикле травмировал пожилую велосипедистку. Правоохранители открыли уголовное производство
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что ДТП произошло на улице Бульварной.
По предварительным данным правоохранителей, несовершеннолетний управлял мотоциклом Shineray и совершил наезд на 79-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде в попутном направлении.
В результате аварии женщина получила телесные повреждения средней степени тяжести и была госпитализирована. Самому мотоциклисту медики оказали помощь без госпитализации.
Транспортные средства изъяли и поместили на площадку временного хранения.
Следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.
