Об этом сообщила полиция области.

Отмечается, что ДТП произошло на улице Бульварной.

По предварительным данным правоохранителей, несовершеннолетний управлял мотоциклом Shineray и совершил наезд на 79-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде в попутном направлении.

В результате аварии женщина получила телесные повреждения средней степени тяжести и была госпитализирована. Самому мотоциклисту медики оказали помощь без госпитализации.

Транспортные средства изъяли и поместили на площадку временного хранения.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.

