На Сумщині дрон влучив у цивільне авто: поранено чоловіка

Вранці 7 травня в Степанівській громаді ворожий безпілотник поцілив у цивільний автомобіль, унаслідок чого транспортний засіб загорівся

Про це повідомили пресслужба ДСНС та голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За попередніми даними, водія в авто не було – він вийшов незадовго до удару, що врятувало йому життя.

Втім, чоловік отримав поранення. Його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували чотири райони Сумської області, застосовуючи дрони та важке озброєння. Найбільше постраждала Сумська громада: внаслідок ударів загинули дві жінки, ще семеро мешканців поранені.