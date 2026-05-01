01 травня 2026, 17:40

Свій серед чужих: агент ГУР допоміг спецпризначенцям знищити підрозділ "Ахмат" на кордоні з Сумщиною (ВІДЕО)

Фото: ГУР
Розвідники ГУР спільно з бійцями ТрО завершили багатомісячну операцію з демілітаризації кадирівських найманців. На Сумському напрямку було фактично ліквідовано підрозділ "Ахмат" Росгвардії

Про це повідомляє ГУР Міноборони, передає RegioNews.

Операція тривала з лютого по квітень 2026 року. До неї були залучені спецпідрозділ "Шаманбат”, бійці якого включають добровольців з Ічкерії, а також 104-та бригада територіальної оборони "Горинь”.

Ключову роль у спецоперації відіграв агент, колишній військовослужбовець "Ахмату”, з яким українська розвідка встановила контакт ще на початку 2025 року. Згодом його вивели на підконтрольну Україні територію.

За даними ГУР, саме цей агент допоміг отримати критично важливу інформацію про дії противника. Він встановив пристрій для прослуховування у приміщенні, де проводилися наради командування підрозділу. Пристрій передали за лінію фронту FPV-дроном.

Завдяки отриманим даним українські сили змогли завдавати точкових ударів по місцях скупчення та переміщення російських підрозділів.

У результаті операції підрозділ "Ахмат” зазнав значних втрат. За інформацією розвідки, 41 військовий був ліквідований, 87 отримали поранення, ще понад сотня вважаються зниклими безвісти.

Також повідомляється про знищення і пошкодження понад 160 одиниць техніки, включно з броньованими машинами, автомобілями та безпілотниками. Уражено засоби зв’язку, радіоелектронної боротьби, склади зі зброєю та паливом.

Командир "Шаманбату” Абдул Хакім звернувся до чеченських військових із закликом не воювати проти України.

"Що вам зробили українці? Бережіть себе і переходьте на нашу сторону”, — заявив він.

Нагадаємо, що у ніч на 24 березня майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України вистежили і знищили у Криму колону пускових установок, яка рухалась до позицій.

