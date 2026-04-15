Росія знову б'є по Сумах: ворог атакував рятувальників

У середу, 15 квітня, ворожий безпілотник влучив у промислову зону Сум. Рятувальникам вдалося оперативно локалізувати пожежу та запобігти подальшому поширенню вогню

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Під час ліквідації загоряння російські війська завдали повторного удару по місцю, де працювали надзвичайники.

Попри постійну загрозу з неба, всі осередки горіння вдалося ліквідувати.

Вже за кілька годин ворог знову атакував ту ж локацію. Фахівці ДСНС повторно загасили пожежу.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

За даними голови Сумської ОВА Олега Григорова, загалом за минуло добу зафіксовано понад 80 обстрілів по 26 населених пунктах у 14 громадах області. Є загиблий та постраждалі серед цивільних.

Нагадаємо, армія РФ продовжує створювати буферну зону вздовж державного кордону в Сумській області. Наразі новоутворена площа контролю вздовж кордону на Сумщині складає близько 150 кв км.