15 квітня 2026, 07:22

Росія знову б'є по Сумах: ворог атакував рятувальників

Фото: ДСНС Сумщини
У середу, 15 квітня, ворожий безпілотник влучив у промислову зону Сум. Рятувальникам вдалося оперативно локалізувати пожежу та запобігти подальшому поширенню вогню

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Під час ліквідації загоряння російські війська завдали повторного удару по місцю, де працювали надзвичайники.

Попри постійну загрозу з неба, всі осередки горіння вдалося ліквідувати.

Вже за кілька годин ворог знову атакував ту ж локацію. Фахівці ДСНС повторно загасили пожежу.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

За даними голови Сумської ОВА Олега Григорова, загалом за минуло добу зафіксовано понад 80 обстрілів по 26 населених пунктах у 14 громадах області. Є загиблий та постраждалі серед цивільних.

Нагадаємо, армія РФ продовжує створювати буферну зону вздовж державного кордону в Сумській області. Наразі новоутворена площа контролю вздовж кордону на Сумщині складає близько 150 кв км.

Росія на світанку вдарила по Запоріжжю: загинула 74-річна жінка
15 квітня 2026, 07:03
РФ вдарила КАБами по Харківщині, постраждала жінка
14 квітня 2026, 22:47
Внаслідок російської атаки на Черкаси загинув 8-річний хлопчик
14 квітня 2026, 20:19
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
На Донеччині чоловік металевою лопаткою вбив сестру та її родину: справу передали до суду
15 квітня 2026, 09:43
ППО знищила 41 дрон над Черкащиною: є постраждалі
15 квітня 2026, 09:29
Росіяни вдарили ФАБ-1500 по центру Слов’янська: зруйнована історична памʼятка
15 квітня 2026, 09:27
На Херсонщині через ворожі удари одна людина загинула, 13 – поранені
15 квітня 2026, 09:12
Ракетний удар по Дніпру 14 квітня: 13 постраждалих – в реанімації
15 квітня 2026, 08:54
На Хмельниччині 15-річна дівчина опинилась у реанімації через самолікування
15 квітня 2026, 08:49
Смертельна ДТП на Волині: автомобіль врізався в дерево та перекинувся
15 квітня 2026, 08:40
Окупанти знищили у Маріуполі унікальну дерев'яну школу
15 квітня 2026, 08:25
На Київщині ліквідували наслідки нічної атаки дронів: є пошкодження
15 квітня 2026, 08:20
Нічна атака на Дніпро: постраждали три людини
15 квітня 2026, 08:02
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Олексій Гончаренко
Юрій Касьянов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »