Украинские подразделения отошли на Сумщине

Сил обороны Украины перешли на новые рубежи обороны в Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 14-й армейский корпус ВСУ.

Там назвали ситуацию возле населенного пункта "напряженной".

Отмечается, что перемещение на новые рубежи совершили в результате интенсивных боевых действий, преимущества противника в силах и средствах и чтобы сохранить жизнь личного состава.

Напомним, россияне уничтожили дворец XIX века в Сумской области. Речь идет о имении Харитоненко в селе Кияница Юнаковской общины.