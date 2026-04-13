13 апреля 2026, 16:06

В Сумской области правоохранители разоблачили очередную схему выезда за границу

фото: ГПСУ
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры сообщено о подозрении 46-летней Конотопа, которая способствовала незаконной переправке военнообязанных за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По данным следствия, женщина предложила военнообязанному, имеющему на содержании сына, оформить фиктивное отцовство над двумя несовершеннолетними детьми. В дальнейшем это дало бы ему возможность беспрепятственно пересечь границу.

Свои услуги женщина оценила в 200 тысяч гривен.

Действия подозреваемой квалифицированы как организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" Уголовного кодекса Украины). Ей грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Сумской области задержан майор ТЦК за пособничество дезертирству. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

