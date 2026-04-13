В Сумской области правоохранители разоблачили очередную схему выезда за границу

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры сообщено о подозрении 46-летней Конотопа, которая способствовала незаконной переправке военнообязанных за границу

По данным следствия, женщина предложила военнообязанному, имеющему на содержании сына, оформить фиктивное отцовство над двумя несовершеннолетними детьми. В дальнейшем это дало бы ему возможность беспрепятственно пересечь границу.

Свои услуги женщина оценила в 200 тысяч гривен.

Действия подозреваемой квалифицированы как организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" Уголовного кодекса Украины). Ей грозит до 9 лет лишения свободы.

