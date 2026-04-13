Українські підрозділи відійшли на Сумщині

Підрозділи Сил оборони України перейшли на нові рубежі оборони в Сумській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на 14 армійський корпус ЗСУ.

Там назвали ситуацію біля населеного пункту "напруженою".

Зазначається, що переміщення на нові рубежі здійснили внаслідок інтенсивних бойових дій, переваги противника в силах і засобах і щоб зберегти життя особового складу.

Нагадаємо, росіяни знищили палац XIX століття на Сумщині. Йдеться про маєток Харитоненків у селі Кияниця Юнаківської громади.