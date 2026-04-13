На Сумщині правоохоронці викрили чергову схему виїзду за кордон

фото: ДПСУ

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру 46-річній жительці Конотопа, яка сприяла незаконному переправленню військовозобов’язаних за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За даними слідства, жінка запропонувала військовозобов’язаному, який має на утриманні сина, оформити фіктивне батьківство над її двома неповнолітніми дітьми. У подальшому це дало б йому можливість безперешкодно перетнути кордон.

Свої послуги жінка оцінила у 200 тисяч гривень.

Дії підозрюваної кваліфіковано як організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" Кримінального кодексу України). Їй загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Сумській області затримали майора ТЦК за пособництво дезертирству. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.