13 квітня 2026, 16:06

На Сумщині правоохоронці викрили чергову схему виїзду за кордон

13 квітня 2026, 16:06
фото: ДПСУ
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру 46-річній жительці Конотопа, яка сприяла незаконному переправленню військовозобов’язаних за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За даними слідства, жінка запропонувала військовозобов’язаному, який має на утриманні сина, оформити фіктивне батьківство над її двома неповнолітніми дітьми. У подальшому це дало б йому можливість безперешкодно перетнути кордон.

Свої послуги жінка оцінила у 200 тисяч гривень.

Дії підозрюваної кваліфіковано як організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" Кримінального кодексу України). Їй загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Сумській області затримали майора ТЦК за пособництво дезертирству. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
