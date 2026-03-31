Фото: ОВА

В понедельник, 30 марта, российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на Глуховскую громаду. Оба попадания – недалеко друг от друга

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

"Под ударом – жилой сектор. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре", – говорится в сообщении.

Известно о 13 пострадавших. Всех доставили в больницу. Наименьшей раненой – всего шесть лет, в момент удара она вместе с отцом была дома.

В тяжелом состоянии находится 50-летний мужчина. Медики оказывают необходимую помощь.

Глава ОВА отметил, что люди получили травмы разной степени тяжести. Восемь пострадавших остаются в больницах.

В результате вражеского удара повреждены по меньшей мере 15 домов и автомобили.

Все последствия атаки уточняются. Работают соответствующие службы.

Напомним, в ночь на 30 марта РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 164 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды".