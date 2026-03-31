Россияне сбросили КАБы на громаду в Сумской области: 13 пострадавших
В понедельник, 30 марта, российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на Глуховскую громаду. Оба попадания – недалеко друг от друга
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
"Под ударом – жилой сектор. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре", – говорится в сообщении.
Известно о 13 пострадавших. Всех доставили в больницу. Наименьшей раненой – всего шесть лет, в момент удара она вместе с отцом была дома.
В тяжелом состоянии находится 50-летний мужчина. Медики оказывают необходимую помощь.
Глава ОВА отметил, что люди получили травмы разной степени тяжести. Восемь пострадавших остаются в больницах.
В результате вражеского удара повреждены по меньшей мере 15 домов и автомобили.
Все последствия атаки уточняются. Работают соответствующие службы.
Напомним, в ночь на 30 марта РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 164 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды".