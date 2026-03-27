В Николаевской сельской громаде из-за попадания вражеского дрона погиб 54-летний мужчина, получили ранения мужчины 45 и 48 лет.

В Садовской громаде повреждено домовладения.

В Сумской городской громаде повреждены помещение ООО и 5 автомобилей.

На местах попаданий работали следователи и взрывотехники.

Напомним, военные РФ атаковали Николаевскую громад 26 марта около 16:00. От полученных травм 54-летний мужчина скончался в больнице.