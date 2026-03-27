У Миколаївській сільській громаді через влучання ворожого дрона загинув 54-річний чоловік, отримали поранення чоловіки 45 і 48 років.

У Садівській громаді пошкоджено домоволодіння.

У Сумській міській громаді пошкоджено приміщення ТОВ та 5 автомобілів.

На місцях влучань працювали слідчі та вибухотехніки.

