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24 марта 2025, 19:11

Армия РФ атаковала Днепропетровскую область дронами-камикадзе

24 марта 2025, 19:11
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фото: иллюстративное
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Российские военные в течение дня, 24 марта, атаковали два района Днепропетровской области.

Об этом в Телеграмме написал заместитель начальника Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Сегодня российская армия дважды целила по Межевской общине на Синельниковщине дронами-камикадзе. По уточненной информации, из-за утреннего удара повреждены два частных дома. Один из них и еще несколько легковушек занялись. Пожар спасатели успокоили", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате атаки пострадал 36-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно. Также был поврежден автомобиль.

Никопольский район россияне терроризировали БПЛА и артиллерией. Там пострадал 40-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Напомним, в Днепропетровской области организатора межрегионального наркоканала приговорили к 7 годам заключения.

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