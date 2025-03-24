Россияне атаковали поселок в Сумской области, есть раненые
Российские военные сбросили с дрона взрывчатку в поселок Шалыгино Шосткинского района Сумской области
Об этом сообщила Сумская областная прокуратура в Телеграмме, передает RegioNews.
По данным правоохранителей, 24 марта 2025 года около 13 часов. российские захватчики сбросили с беспилотника взрывчатку на одну из улиц в поселке Шалыгино Шосткинского района.
В результате атаки врага получили ранения местные жители - 27-летний мужчина и его 46-летняя мать. Их госпитализировали.
Правоохранители документируют последствия обстрела.
Напомним, в понедельник, 24 марта, россияне ударили по центру Сум.
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