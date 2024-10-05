СБУ проводит проверки в Сумах: что нужно знать горожанам

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Служба безопасности проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории г. Сумы. К ним присоединены Национальная полиция, Военная служба правопорядка в ВСУ и Национальная гвардия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Действия правоохранителей будут охватывать весь город.

Как пояснили в СБУ, цель этих мер – предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства, предотвращение провокаций и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.

В спецслужбе предупредили, что при проведении мероприятий безопасности возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц может проводиться их дополнительная проверка.

Кроме того, осуществляется осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СБУ задержала дезертира, который по заказу россиян корректировал удары по Виннитчине и Сумщине.