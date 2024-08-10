фото: полиция

ДТП произошло 9 августа около 12:00 на дороге между городом Тростянец и села Боромля в Ахтырском районе

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На дороге лоб в лоб столкнулись Mercedes C-220 и Chevrolet Lacheti. В результате ДТП пассажирка одного за авто от полученных травм скончалась на месте. Пострадали оба водителя и 17-летняя девушка.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, утром 8 августа в ДТП в Киевской области погибли супруги, а 14-летнего мальчика госпитализировали с травмами.