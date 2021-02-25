Вакцину от коронавируса получила еще одна область: первую партию завезли на Сумщину

Вакцинация местных жителей начнется с сегодняшнего дня

Вакцинация местных жителей начнется с сегодняшнего дня

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома на странице в Facebook.

По его словам, вакцинация жителей области начнется уже 25 февраля, а на первом этапе вакцинацию получат медики, жители и работники интернатов для пожилых людей.

Этой вакциной на первом этапе будут вакцинировать работники мобильных бригад, это десять человек, а также 600 медицинских работников, которые оказывают помощь больным COVID-19. Также будут вакцинированы 1800 и работников и пожилых людей в интернатах", - рассказал он.

Как отметил глава ОГА, первый этап вакцинации от коронавируса в Сумской области планируют пройти в течение месяца.

В течение недели будет введена первая доза вакцины. Вторая доза будет введена через четыре недели. В течение месяца должны пройти первый этап и вакцинировать 2410 человек", - добавил Хома.

Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.

Также стало известно, что вакцину от COVID-19 24 февраля доставят почти во все регионы Украины.