Вакцину от коронавируса получила еще одна область: первую партию завезли на Сумщину
Сумская область получила первую партию индийской вакцины от коронавируса AstraZeneca (Covishield). В область доставили 14700 доз вакцины.
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома на странице в Facebook.
По его словам, вакцинация жителей области начнется уже 25 февраля, а на первом этапе вакцинацию получат медики, жители и работники интернатов для пожилых людей.
Этой вакциной на первом этапе будут вакцинировать работники мобильных бригад, это десять человек, а также 600 медицинских работников, которые оказывают помощь больным COVID-19. Также будут вакцинированы 1800 и работников и пожилых людей в интернатах", - рассказал он.
Как отметил глава ОГА, первый этап вакцинации от коронавируса в Сумской области планируют пройти в течение месяца.
В течение недели будет введена первая доза вакцины. Вторая доза будет введена через четыре недели. В течение месяца должны пройти первый этап и вакцинировать 2410 человек", - добавил Хома.
Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.
Также стало известно, что вакцину от COVID-19 24 февраля доставят почти во все регионы Украины.