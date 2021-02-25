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25 лютого 2021, 09:22 111

Вакцину від коронавірусу отримала ще одна область: першу партію завезли на Сумщину

25 лютого 2021, 09:22 111
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Вакцинація місцевих жителів почнеться відсьогодні
Вакцинація місцевих жителів почнеться відсьогодні
Фото: з відкритих джерел
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Сумська область отримала першу партію індійської вакцини від коронавірусу AstraZeneca (Covishield). В область доставили 14700 доз вакцини.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Сумської облдержадміністрації Василь Хома на сторінці у Facebook.

За його словами, вакцинація мешканців області почнеться вже 25 лютого, а на першому етапі вакцинацію отримають медики та мешканці і працівники інтернатів для літніх людей.

Цією вакциною на першому етапі будуть вакцинувати працівники мобільних бригад, це десять осіб, а також 600 медичних працівників, які надають допомогу хворим на COVID-19. Також буде вакциновано 1800 і працівників і людей похилого віку в інтернатах", - розповів він.

Як зазначив очільник ОДА, перший етап вакцинації від коронавірусу в Сумській області планують пройти протягом місяця.

Протягом тижня буде введена перша доза вакцини. Друга доза буде введена через чотири тижні. Протягом місяця маємо пройти перший етап та вакцинувати 2410 осіб", - додав Хома.

Нагадаємо, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.

Також стало відомо, що вакцину від COVID-19 24 лютого доставлять у майже всі регіони України.

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