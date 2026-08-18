У Рівному водій Range Rover отримав рік тюрми за скоєння ДТП у стані сп’яніння

Фото: поліція Рівненської області

Рівнянин, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду у стані алкогольного сп’яніння, проведе один рік за ґратами. Суд також на три роки позбавив його права керувати транспортними засобами

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

ДТП сталася 7 вересня близько 22:10 на трасі Городище — Рівне — Старокостянтинів поблизу села Кустин Рівненського району.

За даними слідства, 40-річний водій автомобіля Range Rover не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку та допустив наїзд на бетонні блоки, встановлені на ділянці дороги, де тривали ремонтні роботи.

Унаслідок аварії постраждали дві пасажирки — 23-річна та 17-річна мешканки Рівного. Вони отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості, що підтвердила судово-медична експертиза.

Під час освідування водія прилад "Драгер" показав 2,38 проміле алкоголю.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловікові про підозру. Після завершення досудового розслідування обвинувальні матеріали скерували до суду.

Днями суд виніс вирок у справі. Чоловіка засудили до одного року позбавлення волі та позбавили права керувати транспортними засобами строком на три роки.

Нагадаємо, що на Калуському шосе 18 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувалися водій та троє пасажирів ВАЗ-2109. Усіх чотирьох госпіталізували.