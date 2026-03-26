В селе Полицы на двоих детей напали охранные собаки, выскочившие с территории частного предприятия через поврежденный забор. Инцидент произошел вечером 24 марта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Двое братьев, 11 и 13 лет, проходили мимо предприятия, когда немецкая овчарка и ротвейлер перепрыгнули забор и набросились на них. На крики прибежал владелец животных. Собаки покусали и его, но мужчине удалось их оттащить.

Больше всего пострадал младший мальчик – у него множественные раны рук и ног, а также переломы обоих предплечий. Ребенка госпитализировали в областную больницу. У 13-летнего парня диагностировали рваные раны рук, после оказания помощи его отпустили домой.

Владелец собак также находится в больнице. 51-летний мужчина признал вину и объяснил, что не успел починить забор после зимы.

Полиция начала расследование по ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

