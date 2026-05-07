На Рівненщині іномарка на смерть збила 21-річну дівчину

Фото: Національна поліція

На Рівненщині будуть судити 36-річного чоловіка. Він вчинив смертельну ДТП, внаслідок якої загинула 21-річна дівчина

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 16 січня близько 19:14 на автодорозі "Київ — Чоп" поблизу села Бабин. 36-річний водій Mitsubishi Outlander перевищив швидкість. Він не знизив швидкість перед пішохідним переходом та збив 21-річну дівчину, яка переходила дорогу. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру. Тепер суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Йому може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі.

