26 апреля 2026, 13:00

Взрыв на Харьковщине: тяжело раненный мужчина - что произошло

Фото: из открытых источников
В Харьковской области произошел взрыв. Правоохранители объяснили, что произошло

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 25 апреля в селе Старовировка. Там раздался взрыв, в результате чего 45-летний местный житель получил ранения. Его госпитализировали.

Как выяснилось, мужчина пытался изготовить самодельный инструмент с использованием подручных материалов. В течение процесса произошел взрыв. Предварительно один из элементов является детонатором артиллерийского боеприпаса времен Второй мировой войны, который мужчина ранее нашел в лесополосе недалеко от своего дома.

"Полиция Харьковщины напоминает правила поведения с неизвестными предметами. Категорически запрещено: касаться, перемещать или разбирать подозрительные предметы, приносить найденное домой или показывать другим, пытаться использовать такие предметы в хозяйстве", - призывают граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты продолжают дистанционно минировать территорию Херсона, в городе обнаружили противопехотные мины и неопределенные взрывные устройства.

