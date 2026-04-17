17 апреля 2026, 11:39

По $7 тысяч с человека: на Ровенщине разоблачили схему побега за границу

Фото: Национальная полиция
В Ровенской области правоохранители разоблачили четырех жителей Сарненского района, подозреваемых в организации незаконной переправки мужчин через государственную границу

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, свои "услуги" фигуранты оценили в 21 тысячу долларов США – по 7 тысяч из каждого.

К организации схемы причастны 25-летний, 19-летний и двое 20-летних жителей района. По информации правоохранителей, они договорились помочь четырём мужчинам призывного возраста незаконно пересечь границу.

В марте этого года фигуранты планировали перевезти "клиентов" автомобилями, обходя контрольно-пропускные пункты. Однако при реализации схемы их разоблачили правоохранители.

Двое подозреваемых задержали во время передачи средств в городе Ровно, других – в ходе дальнейших следственных действий.

Всем четырем сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины).

Суд избрал меры пресечения в виде заключения под стражу с правом внесения залога, которым подозреваемые воспользовались.

Напомним, ранее директор медицинского учреждения в Тернопольской области организовал схему изготовления и выдачи фиктивных документов для выезда за границу. Стоимость такой "услуги" составила 5000 долларов США.

Ровенская область мобилизация война уклонение от мобилизации схема пересечение границы
