По $7 тысяч с человека: на Ровенщине разоблачили схему побега за границу
В Ровенской области правоохранители разоблачили четырех жителей Сарненского района, подозреваемых в организации незаконной переправки мужчин через государственную границу
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По данным следствия, свои "услуги" фигуранты оценили в 21 тысячу долларов США – по 7 тысяч из каждого.
К организации схемы причастны 25-летний, 19-летний и двое 20-летних жителей района. По информации правоохранителей, они договорились помочь четырём мужчинам призывного возраста незаконно пересечь границу.
В марте этого года фигуранты планировали перевезти "клиентов" автомобилями, обходя контрольно-пропускные пункты. Однако при реализации схемы их разоблачили правоохранители.
Двое подозреваемых задержали во время передачи средств в городе Ровно, других – в ходе дальнейших следственных действий.
Всем четырем сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины).
Суд избрал меры пресечения в виде заключения под стражу с правом внесения залога, которым подозреваемые воспользовались.
Напомним, ранее директор медицинского учреждения в Тернопольской области организовал схему изготовления и выдачи фиктивных документов для выезда за границу. Стоимость такой "услуги" составила 5000 долларов США.