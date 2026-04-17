По $7 тисяч з людини: на Рівненщині викрили схему втечі за кордон

В Рівненській області правоохоронці викрили чотирьох мешканців Сарненського району, яких підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон

Про це повідомила поліція області.

За даними слідства, свої "послуги" фігуранти оцінили у 21 тисячу доларів США – по 7 тисяч із кожного.

До організації схеми причетні 25-річний, 19-річний та двоє 20-річних жителів району. За інформацією правоохоронців, вони домовилися допомогти чотирьом чоловікам призовного віку незаконно перетнути кордон.

У березні цього року фігуранти планували перевезти "клієнтів" автомобілями, оминаючи контрольно-пропускні пункти. Однак під час реалізації схеми їх викрили правоохоронці.

Двох підозрюваних затримали під час передачі коштів у місті Рівне, інших – у ході подальших слідчих дій.

Усім чотирьом повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України).

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким підозрювані скористалися.

Нагадаємо, раніше директор медичного закладу в Тернопільській області організував схему виготовлення та видачі фіктивних документів для виїзду за кордон. Вартість такої "послуги" становила 5000 доларів США.