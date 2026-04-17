17 квітня 2026, 11:39

По $7 тисяч з людини: на Рівненщині викрили схему втечі за кордон

В Рівненській області правоохоронці викрили чотирьох мешканців Сарненського району, яких підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, свої "послуги" фігуранти оцінили у 21 тисячу доларів США – по 7 тисяч із кожного.

До організації схеми причетні 25-річний, 19-річний та двоє 20-річних жителів району. За інформацією правоохоронців, вони домовилися допомогти чотирьом чоловікам призовного віку незаконно перетнути кордон.

У березні цього року фігуранти планували перевезти "клієнтів" автомобілями, оминаючи контрольно-пропускні пункти. Однак під час реалізації схеми їх викрили правоохоронці.

Двох підозрюваних затримали під час передачі коштів у місті Рівне, інших – у ході подальших слідчих дій.

Усім чотирьом повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України).

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким підозрювані скористалися.

Нагадаємо, раніше директор медичного закладу в Тернопільській області організував схему виготовлення та видачі фіктивних документів для виїзду за кордон. Вартість такої "послуги" становила 5000 доларів США.

У Дніпрі чоловік зламав ніс військовому ТЦК
16 квітня 2026, 18:15
У пошкодженому російською атакою кафе Дніпра великий наплив клієнтів
16 квітня 2026, 17:15
У Запоріжжі адвокат організував "тури" для ухилянтів
16 квітня 2026, 14:55
Всі новини »
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Виклик 102 заради поїздки: у Полтаві чоловік вигадав спробу самогубства
17 квітня 2026, 14:21
Кожен четвертий пенсіонер в Україні живе на 3,5 тис. грн
17 квітня 2026, 13:56
На Харківщині помічник лісничого навів росіян на позиції ЗСУ: загинули 5 військових
17 квітня 2026, 13:37
Змушували співати гімн РФ: з окупації повернули 19 дітей
17 квітня 2026, 13:22
На Одещині "нагріли" тисячі гривень на укриттях для дитсадку
17 квітня 2026, 13:15
У Чернігові після атаки РФ зупинили ТЕЦ: місто без гарячої води
17 квітня 2026, 12:40
У Києві з Дніпра виловили російський дрон з нерозірваною бойовою частиною
17 квітня 2026, 12:34
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
17 квітня 2026, 12:28
У лісі біля Львова 17-річна дівчина загинула під час катання на квадроциклі
17 квітня 2026, 12:17
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі публікації »
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »