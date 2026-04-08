В Ровенской области иномарка влетела в отбойник: есть погибший
Авария произошла 8 апреля около 11 часов на трассе «Киев-Чоп» в селе Терентиев. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
Предварительно 67-летний Subaru Forester не справился с управлением и въехал в отбойник. Мужчину из авто деблокировали спасатели. Медики пытались спасти его жизнь, однако, к сожалению, от полученных травм он скончался в карете скорой помощи.
"Полицейские отмечают водителям быть максимально внимательными на дороге, особенно во время усложнения погодных условий", - призывают правоохранители.
Напомним, ранее в Одессе столкнулись микроавтобус и маршрутка. Погибла пассажирка маршрутки. Еще несколько человек получили травмы.
