Скандальных руководителей ТЦК из Киевщины перевели на передовую

После выявленных правонарушений в Бучанском РТЦК весь прошлый руководящий состав и работники были отправлены на боевые должности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

Новым начальником был назначен Андрей Евтушенко.

Инцидент произошел после коррупционного скандала в августе 2024 года.

"Весь действующий руководящий и рядовой состав Бучанского РТЦК был сиюминутно принят на службу после этого события", – отметил Гончаренко.

Как сообщалось, Служба безопасности разоблачила новые доказательства коррупционной деятельности руководителя Бучанского РТЦК и СП. По материалам дела, должностное лицо вместе с двумя сообщниками предлагало военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВЛК о "плохом здоровье". Кроме того, фигурант занимался еще незаконным обогащением.